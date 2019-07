POV beraadt zich op vervolgstappen tegen ViN en RTL

Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV) beraadt zich op mogelijke vervolgstappen tegen Varkens in Nood en RTL Nieuws naar aanleiding van de berichtgeving over ‘miljoenen illegale varkens in Nederland’. POV-voorzitter Linda Janssen noemt deze berichtgeving ‘ontoelaatbaar en eenzijdig’.

Varkens in Nood bracht begin dit jaar een rapport naar buiten waarin werd gesteld dat in ons land miljoenen illegale varkens worden gehouden en geëxporteerd. RTL Nieuws berichtte hier vervolgens over. In een brief aan de Tweede Kamer liet landbouwminister Carola Schouten deze week weten dat de aantijgingen van Varkens in Nood onjuist zijn. Volgens Schouten functioneert het dierproductierechtenstelsel goed en is er geen structurele fraude met productierechten. “De brief van minister Schouten ligt in lijn met onze visie. Het is jammer dat het zo lang heeft geduurd voor er duidelijk kwam”, aldus Linda Janssen.

Varkens in Nood ziet eventuele procedure met vertrouwen tegemoet

POV laat het er niet bij zitten en overweegt actie te ondernemen. Janssen: “We bekijken de mogelijkheden. Ik verwacht daar begin volgende week meer over te kunnen zeggen.”

Varkens in Nood meldde eerder dit jaar dat er 2,3 miljoen illegale biggen worden gehouden in Nederland. Varkens in Nood-directeur Hans Baaij neemt daar geen afstand van. “Het kunnen er meer of minder zijn, maar om die orde van grootte gaat het.”

Baaij ziet een eventuele procedure van POV met vertrouwen tegemoet, zo laat hij weten. “Wij denken dat we een goed rapport hebben en nemen niets terug. RTL is in zijn berichtgeving ook niet over een nacht ijs gegaan.”

Baaij wijst op het feit dat dierregistratiesystemen niet aan elkaar gekoppeld zijn. Volgens hem is dat een substantieel probleem, dat fraude in de hand werkt. “Het is nu onmogelijk om te checken hoeveel varkens er zijn.”