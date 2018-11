CBb houdt vast aan ingezette lijn in fosfaatdossier

RVO.nl moet van het CBb individuele omstandigheden meewegen bij het toekennen van fosfaatrechten.

De uitspraak van het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) waarin van RVO.nl geëist wordt alle individuele omstandigheden te beoordelen om tot een gemotiveerd oordeel te komen over de toe te kennen fosfaatrechten bij een melkveehouder is volgens een aantal advocaten nog geen doorbraak in het fosfaatdossier, maar wel een die aansluit bij het ‘fosfaatbeleid’ van het CBb.

Buitensporige last

In deze zaak gaat het om een melkveehouder die 380 melkkoeien en 244 stuks jongvee vergund heeft gekregen op een grondgebonden bedrijf. De veehouder heeft ondertussen € 2,5 miljoen geïnvesteerd in de grondgebonden groei. Op de peildatum had de boer echter ‘slechts’ 248 melkkoeien en 226 stuks jongvee staan. Op basis daarvan heeft hij fosfaatrechten toegekend gekregen. De veehouder vindt dat hij hierdoor een individuele, buitensporige last draagt en eist fosfaatrechten voor het vergunde aantal dieren omdat hij anders bedrijfseconomisch in de problemen gaat komen.

Pilotuitspraak fosfaatrechtenstelsel

“Deze uitspraak past wel in de lijn van de pilotuitspraak van het CBb over het fosfaatrechtenstelsel”, aldus advocaat Peter Goumans. “Voor alle fosfaatzaken geldt dat er naar de individuele omstandigheden gekeken moet gaan worden.”

Alle relevante feiten en omstandigheden moeten meegewogen worden

Volgens Goumans heeft de rechter in deze zaak gevonden dat RVO geen goede motivering heeft gegeven hoe het aantal fosfaatrechten tot stand is gekomen en zijn niet alle individuele aspecten meegewogen. “Alle relevante feiten en omstandigheden moeten meegewogen worden”, stelt het CBb.

Consequente lijn van CBb

Ook advocaat Esther Wijnne ziet in de uitspraak een consequente lijn van het CBb. “Volgens mij is deze uitspraak van het CBb ‘gewoon’ een toepassing van eerdere uitspraken van het CBb over het fosfaatreductieplan en het fosfaatrechtenstelsel. Naar mijn mening heeft het CBb in deze zaak nog niet gezegd dat er sprake is van een individuele, disproportionele last. RVO heeft dat nog niet beoordeeld en dat is in strijd met het motiveringsbeginsel.”

Volgens advocaat Marieke Toonders van Linssen Advocaten in Tilburg is het meest opvallende aan deze uitspraak dat het CBb de voorlopige voorziening toewijst en RVO binnen 14 dagen opdraagt een nieuwe – gemotiveerde – beslissing te nemen.

Meer duidelijkheid over toekenning fosfaatrechten

De nieuwe beslissing van RVO in deze zaak zal hoe dan ook meer duidelijkheid gaan brengen over hoe de wetgever wil omgaan met de toekenning van fosfaatrechten. Gaat het meerdere aantal vergunde dieren die op de peildatum niet aanwezig waren toch meetellen? Wat is de rol van gedane investeringen bij de toekenning van fosfaatrechten? In ieder geval is het ‘simpele’ berekeningsmodel waarin alleen op de peildatum op het bedrijf aanwezige dieren meetellen voor de fosfaatrechten niet langer houdbaar.

Over 2 weken moet duidelijk worden hoe RVO de individuele situatie van deze melkveehouder gaat beoordelen. Of dat zal leiden tot het toekennen van meer fosfaatrechten, moet worden afgewacht.