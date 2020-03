Duitse boeren maken potje van bioveiligheid

Door AVP is het belang van goede bioveiligheid groter dan ooit. Ook de vleesexport hangt ervan af.

De bioveiligheid laat op menig Duits varkensbedrijf nogal te wensen over. Dat bleek tijdens de ledendagen van vleesverwerker Westfleisch. Hoofd kwaliteitsmanagement van Westfleisch, Martina Oetjen, somde een serie voorbeelden op waarbij alle regels voor bedrijfshygiëne met voeten werden getreden:

geen of een ongebruikte hygiënesluis;

geen afrastering om de CCM-opslag;

onafgesloten kadavertonnen;

met laarzen voor de jacht in de stal;

de jachthond die in de stal komt.

Oetjen riep de aanwezige boeren op bedrijfshygiëne serieus te nemen. Anders is de vleesexport naar Azië kansloos, in het geval dat Afrikaanse varkenspest (AVP) onder wilde zwijnen opduikt.

Aanpassing exportcertificaten

Westfleisch werkt samen met branchegenoten en het Duitse ministerie van landbouw aan aanpassing van de exportcertificaten. Het is nu zo dat China en andere Aziatische landen vlees zullen weigeren zodra er AVP onder wilde zwijnen in Duitsland zit. Dat lot treft overigens alle Europese landen. Veel West-Europese landen, waaronder Duitsland, zetten daarom alles op alles om de certificaten aan te passen. Deze maand wordt weer een stap gezet in dat proces.

Insleep ziekte

Chinezen komen in Duitsland kijken hoe het ervoor staat met de bioveiligheid op varkensbedrijven. Als de inspecteurs zien dat het risico voor ziekte-insleep gering is, helpt dat hen te overtuigen om de certificaten gerust aan te kunnen passen. De Fransen zijn overigens al een stap verder in dit proces, vertelde Oetjen.