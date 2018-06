Groene sector wil naar 0 ongevallen

0 ongevallen op het werk in de agrarische en groene sector. Dat is de ambitie die door 10 partijen is ondertekend.

Gemiddeld waren er per jaar 16 ongevallen met dodelijk afloop in de periode 2008-2017. Dat aantal is ‘onacceptabel en moet omlaag’, stellen de initiatiefnemers LTO Nederland, CUMELA Nederland, Branchevereniging VHG, FNV, CNV Vakmensen, VBNE, Fedecom, Nevedi, Nijhof-Wassink en Stigas. Het initiatief wordt ondersteund door het RIVM en de Inspectie SZW. De partijen tekenden ervoor de veiligheid op de agrarische en groene bedrijven te gaan verbeteren door:

samen te werken; een cultuur in de sector te realiseren waarbij veilig werken voorop staat; ondernemers en werknemers te ondersteunen met advies, voorlichting en tools; samen te werken aan technische oplossingen om de veiligheid te verbeteren; het melden en leren van (bijna)ongevallen te bevorderen.

In 2017 waren er 7 dodelijke ongevallen in de agrarische en groene sector, in 2018 zijn dat er al 8. In de periode 2008 tot en met 2017 waren er 153 dodelijke ongevallen waarvan 65 (43% van het totaal) met rijdende machines, vooral door overreden worden en kantelen. 18 (12%) ongevallen kwamen door vallende voorwerpen zoals hooibalen, bomen en bouwmaterialen. De derde veel voorkomende oorzaak betrof ongevallen waarbij dieren zoals stieren betrokken waren, dat ging om 17 gevallen (11%).

Stigas, de organisatie voor veiligheid in de agrarische sector, is dit jaar van start gaan met een project ter ondersteuning van de sectoren. Er is extra aandacht voor communicatie, voorlichting en tools. Dat moet het veiligheidsbewustzijn naar een hoger plan tillen.