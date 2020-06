Alle varkenshouders gaan voor onderzoek betalen

Het Ministerie van Landbouw heeft vorige week de algemeenverbindendverklaring (avv) voor de onderzoeks- en innovatieagenda van de POV verleend.

De avv is eind 2018 aangevraagd en het is de eerste keer dat er een avv voor de varkenssector is verleend.

Voor de onderzoeks- en innovatieagenda gaat iedere varkenshouder, POV-leden en niet-leden, meebetalen. De komende tijd zal de POV de avv uitvoeren en de bijdrage van niet-leden innen. Streven is om binnen een maand na afgifte van de avv de registratie en betaling te regelen. De POV-leden betalen al via de contributie mee aan de onderzoeksagenda.

Voor de uitvoering van de onderzoeksagenda is een budget begroot van € 816.353.