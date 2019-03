76% melkveebedrijven BVD-vrij of BVD-onverdacht

Het percentage Nederlandse melkveebedrijven met een BVD-vrijstatus en BVD-onverdachtstatus groeide van 59% eind 2017 naar 76% eind 2018.

Bij de niet-melkleverende bedrijven is dit 17%. Dat meldt de Gezondheidsdienst voor Dieren (GD) in haar kwartaalbericht Monitoring Diergezondheid.

Veldvirus op 3 bedrijven

Het percentage melkveebedrijven met een IBR-vrijstatus en IBR-onverdachtstatus groeide van 67% eind 2017 naar 77% eind 2018. Bij niet-melkleverende bedrijven is dit 21%. Op basis van neusswabs van 38 bedrijven is bij 3 bedrijven veldvirus aangetoond. De aanpak van BVD en IBR is in Nederland verplicht.

Opvallende daling melkproductie

Naast de status voor wat betreft BVD en IBR maakt de GD op basis van monitoring van tankmelkleverantiegegevens melding van een opvallende daling van de melkproductie in de maanden november en december van 2018. Een gebied in het midden van Nederland werd in 6 achtereenvolgende weken gedetecteerd als een gebied met een lager dan verwachte melkproductie.

Uitbreiding naar Noord-Holland

In december werd een uitbreiding van het gebied waargenomen naar Noord-Holland. De melkproductie lag in deze gebieden gemiddeld 0,5 en 1,2 liter per koe lager ten opzichte van de verwachting op basis van de voorgaande 4 jaren. Ook een dierenartsenpraktijk in de betreffende regio signaleerde de daling. Er waren op deze bedrijven geen ziekteverschijnselen.

Volgens dierenartsen van de betrokken praktijk is de daling waarschijnlijk een gevolg van het tot begin december buiten lopen van de koeien en de mindere kwaliteit van het kuilvoer door de lange droge zomer.