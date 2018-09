Jumbo wil zuivel met Beter Leven én Planet Proof

Jumbo voert naast Beter Leven ook het Planet Proof-keurmerk in voor zuivel van het Jumbo-huismerk.

De supermarktketen maakt vanaf begin 2019 meer schapruimte vrij voor duurzamere melkproducten van het huismerk. Eerder sprak Jumbo al de ambitie uit om in 2022 uitsluitend duurzamere melkproducten te verkopen.

Door beide keurmerken te voeren kan Jumbo naar eigen zeggen blijven inspelen op de behoeften van de klant. “De een vindt dierenwelzijn het belangrijkst, de ander juist zorg voor het milieu’, zegt Olaf de Boer, commercieel directeur bij Jumbo.

Criteria voor keurmerken nog niet bekend

Opvallend is dat de criteria voor beide keurmerken nog niet bekendgemaakt zijn. Stichting Milieu Keur publiceert binnenkort de conceptcriteria voor haar nieuwe Planet Proof-keurmerk, op donderdag 4 oktober volgt een openbare hoorzitting. Aan belangstellenden wordt gevraagd om hun inbreng te geven op de concept-criteria.

Pilots met 3 ketens en zuivelverwerkers

Voor wat betreft het nieuwe Beter Leven-keurmerk voor zuivel is nog niet bekend wanneer de criteria bekend worden gemaakt. Dat zegt Marijke de Jong, programmaleider Beter Leven-keurmerk bij de Dierenbescherming. Ze legt uit dat er pilots lopen waarbij 3 verschillende ketens en dus ook zuivelverwerkers zijn betrokken. Daardoor is het volgens haar nog steeds mogelijk dat de eerste nieuwe zuivelproducten met Beter Leven keurmerk begin volgend jaar in de schappen staan.

Jumbo is hier ook bij betrokken en wil verschillende producten van het huismerk van 1 Beter Leven-ster voorzien. Ook het huidige assortiment biologische zuivel, met 3 sterren Beter Leven-keurmerk, blijft bij Jumbo gehandhaafd.