Verboden-middelgebruik ChickClean in 2016 al bekend

Dat het bedrijf ChickClean een middel gebruikte dat in Nederland niet toegelaten is, was in 2016 al bekend bij controle-instantie Skal.

ChickClean is het andere (wel IKB-gecertificeerde) bedrijf van de mannen achter ChickFriend, de spil uit de fipronil-affaire.

Gebruik van Kilcox

Een Skal-inspecteur noteerde bij een inspectie van een biologisch pluimveebedrijf op 22 september 2016 dat een niet toegestaan middel aanwezig of gebruikt is: “Kilcox, gezien op een bon van Chickenclean”. Kilcox is een desinfectiemiddel dat wordt ingezet tegen coccidiose. In Nederland heeft het middel geen toelating van het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) en mag het niet gebruikt worden.

NVWA: geen melding gehad van Skal

De NVWA zegt destijds geen melding te hebben gehad van Skal. Skal zelf wil niet reageren op vragen van media voordat het rapport van de Commissie Sorgdrager verschenen is.

Tegen RTL Nieuws zei Skal afgelopen week dat er geen nader onderzoek is gedaan naar ChickClean omdat het bedrijf niet onder het Skal-toezicht valt, maar dat Skal ten alle tijden verontrustende signalen zal doorgeven aan de NVWA. “Indien middelen worden aangetroffen die niet conform de biologische richtlijn gebruikt mogen worden (maar wel in de gangbare praktijk) dan is er geen reden tot onrust/gevaar voor de voedselveiligheid en dus geen melding naar de NVWA”, reageerde Skal toen.

Kilcox ook in gangbare sector niet toegestaan

Ook in de gangbare sector mag Kilcox echter niet gebruikt worden, zeggen zowel de NVWA als het Ctgb. Desinfectiemiddelen (een middel dat claimt ziekteverwerkers te doden) zijn biociden, en hebben dus een Ctgb-toelating nodig. Alleen schoonmaakmiddelen (waarbij geen claim is dat organismen gedood worden) hebben geen toelating nodig. Dat betekent niet dat als je ermee wegkomt om een middel dat duidelijk gebruikt wordt als biocide ‘schoonmaakmiddel’ te noemen, waarschuwt het Ctgb. “Bij een controle is het vervolgens aan de NVWA om te beoordelen of iets daadwerkelijk gebruikt wordt als schoonmaakmiddel of als desinfectiemiddel”, aldus een woordvoerder.