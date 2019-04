Proef ganzen verjagen mislukt

Het experiment om ganzen op boerenland te verjagen met behulp van vrijwilligers is mislukt.

Dat meldt Carmen Silos van de Dierenbescherming. Er hebben zich te weinig vrijwilligers aangemeld voor het project in de Zuid-Hollandse Hoeksche Waard. Het verjagen moest dienen als alternatief op het afschot van ganzen door jagers.

Silos: “De werving van vrijwilligers op onze website leverde sinds eind 2018 slechts vijf aanmeldingen op. Met zo’n beperkt aantal kunnen wij niet wekenlang ganzen gaan verjagen.” Volgens Silos ligt de Hoeksche Waard te afgelegen, waardoor mensen te ver moeten reizen. “Het kan voorkomen dat je vroeg in de ochtend met licht worden al opgeroepen wordt. Dat is voor velen die van verder moeten komen geen doen”, aldus Silos.

‘Experiment grote flop’

De Koninklijke Jagersvereniging (KJV) noemde het experiment een grote flop. Een lid van de KJV en lokale Wildbeheereenheid (WBE) Hoeksche Waard was een van de vrijwilligers die zich opgegeven had. Hij heeft 48 pogingen tot verjaging gedaan in 3 maanden. De andere vrijwilligers die zich hebben opgegeven, kwamen niet opdagen volgens de jagersvereniging. KJV directeur Laurens Hoedemaker: “Het feit dat hij 48 keer verscheen in 3 maanden zegt genoeg over hoe verbonden hij zich voelt met de streek, bewoners en boeren. Blijkbaar zijn de demonstranten van de dierenpartijen wel in staat te demonstreren, maar niet in staat de boeren te helpen als het echt nodig is.”