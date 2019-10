‘China-effect’ terug te zien in EU-export

Het is vrijwel geheel aan China te danken dat de Europese varkensvleesexport flink groeit in de eerste acht maanden dit jaar. Tot september exporteerden de 28 EU-lidstaten 1,32 miljoen ton varkensvlees naar China. Dat is groei van het exportvolume naar China met 48%.

Gezamenlijk exporteerden de EU-landen in de eerste acht maanden dit jaar 2,96 miljoen ton varkensvlees naar China, op basis van karkasgewicht. Van de totale EU-uitvoer neemt China zodoende bijna 46% voor zijn rekening. De Afrikaanse varkenspest die het land in zijn greep houdt, leidt ertoe dat de Chinese import van varkensvlees gestaag groeit dit jaar.

De EU-export ligt in de eerste 8 maanden dit jaar 15,2% hoger dan vorig jaar. Alleen de uitvoer naar China en Japan nam dit jaar toe. De export naar veel andere, toonaangevende, bestemmingen voor varkensvlees staat dit jaar namelijk onder druk.

Naast varkensvlees ook meer pluimveevlees Europese grens over

In de pluimveevleesexport is het ‘China-effect’ minder direct zichtbaar. Europese producenten hebben geen toegang tot de Chinese markt. De export naar het momenteel zeer onrustige Hongkong, dat geldt als doorvoerhaven voor het Chinese vasteland, is dit jaar kleiner dan in 2018. In totaal exporteerde de EU tot en met augustus dit jaar 73.092 ton pluimveevlees naar Hongkong, 20% minder dan in dezelfde periode een jaar eerder.

De totale pluimveevleesexport van de EU-lidstaten ligt tot en met augustus echter wel 8,7% hoger dan een jaar geleden, met een totale omvang van 1,27 miljoen ton. De afzet naar andere landen in Zuidoost-Azië, die eveneens door Afrikaanse Varkenspest zijn getroffen, neemt wel toe. Met name de Filipijnen springen eruit. In de eerste acht maanden van dit jaar nam de export naar de Filipijnen met 34% toe, daarmee is het de belangrijkste afzetmarkt voor pluimveevlees uit de EU.

Medeauteur: Kees van Dooren