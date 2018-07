Partij voor Dieren: Hitteplan ook voor dieren

Het nationaal Hitteplan moet niet alleen voor mensen, maar ook voor dieren gelden. Dat stelt Kamerlid Esther Ouwehand (Partij voor de Dieren) in Kamervragen aan minister Carola Schouten (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit).

Ouwehand wil van de minister weten hoe de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit toezicht houdt op de de bescherming van dieren tegen hittestress. Ze bepleit onder andere om meer beschutting voor koeien in en rond weilanden te realiseren in de vorm van bomen en houtwallen.

Hitteplan ook voor dieren nodig

Varkens hebben volgens haar een modderbad nodig om af te kunnen koelen, en kippen een uitloop met voldoende beschutting.

De temperatuur in varkens- en pluimveestallen is een andere bron van zorg van de parlementariër. Zij wil van de minister weten hoe warm het wordt nu de buitentemperatuur zo hoog ligt. Varkens lijden volgens haar al bij 27 graden Celsius aan hittestress en kippen bij 28 graden. Ouwehand wil van de minister weten hoe de NVWA controleert op de temperatuur en ventilatie in stallen en welke sancties of maatregelen er zijn getroffen.