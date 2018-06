Forse stijging afzet gentechvrije producten verwacht

De omzet van gentechvrije levensmiddelen voor de Duitse markt gaat dit jaar met 27% stijgen naar € 7 miljard. Dat verwacht het Verband Lebensmittel ohne Gentechnik (Vlog).

Het gaat hier om de omzet van de levensmiddelenproducenten. De consumentenuitgaven aan gentechvrije producten schat Vlog nog zo’n 20% hoger.

Gentechvrije zuivel was in 2017 goed voor meer dan de helft (56%) van de totale omzet van € 5,44 miljard. Pluimveevlees was goed voor een omzet van € 1,36 miljard (25%) en eieren € 772 miljoen (14%). Ook voor komende jaren verwacht Vlog een verdere stijging van de omzet van producten met het ‘ohne gentechnik‘-label.

Begin deze maand maakte FrieslandCampina al bekend meer leden te zoeken die willen overschakelen naar de productie van Vlog-melk.