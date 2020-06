Eerste symptomen vergelingsziekte geconstateerd

De eerste verschijnselen van vergelingsziekte zijn zichtbaar in bietenpercelen.

Dat meldt het bieteninstituut IRS. Dat vergelingsziekte opduikt, is vrij logisch. Eind april werden al de eerste overschrijdingen van de schadedrempel van de groene bladluizen gezien. Met het uitvoeren van bespuitingen is het nooit haalbaar om infecties te voorkomen. De bespuitingen zorgen alleen maar voor dat de plekken met vergelingsziekte relatief klein blijven, doordat bladluizen zich dan niet vermenigvuldigen en verspreiden.

Perzikluizen

Op dit moment wordt de schadedrempel van groene perzikluizen overschreden als er meer dan 5 groene perzikluizen per 10 planten aanwezig zijn. Op de ’Bladluiswaarschuwingskaart’ is te zien waar schadedrempels nog worden overschreden. Op veel percelen zijn er voldoende natuurlijke vijanden aanwezig om de bladluizen onder de schadedrempel te houden. Het IRS adviseert om tot half juli wekelijks de bladluizen te blijven tellen.

Planten met vergelingsziekte kunnen solitair voorkomen op een bietenperceel of in scherp afgeronde ronde plekken. In het begin worden de planten lichter van kleur en vervolgens kleuren zij geel. Bij planten die zijn aangetast door vergelingsziekte, kleuren alleen die bladeren geel, die jonger zijn dan het blad waarop de infectie heeft plaatsgevonden. Zo is terug te herleiden wanneer de infectie heeft plaatsgevonden.