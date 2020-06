Agrifirm start bestrijdingsproef bonenspintmijt

Agrifirm start een proef in regio Oost om de bonenspintmijt in aardappelen te bestrijden met roofmijten.

De bonenspintmijt zorgt in regio Oost voor toenemende mate van schade en opbrengstderving. Chemisch bestrijden met een insecticide is nagenoeg niet mogelijk. Vooral in hete droge voorjaren, wanneer de planten stress hebben, kan de bonenspintmijt veel schade aanrichten. Het insect rukt op vanuit perceelskanten. Vooral in ruigte, waaronder bramen en brandnetels, voelt het insect zich thuis. Agrifirm wil kennis ontwikkelen en ervaring opdoen met bestrijdingsmethodes.

Lees verder onder de film.

Zakjes met roofmijten

Tientallen telers hebben zich aangemeld voor deze proef. Op een aantal van deze percelen worden roofmijten uitgezet. Deze roofmijt is een natuurlijke vijand van de bonenspintmijt en zal zich voeden met de bonenspintmijt, waardoor deze populatie op natuurlijke wijze wordt onderdrukt en hiermee de schade beperkt blijft in het gewas. De eerste zakjes met de roofmijten zijn deze week opgehangen in de percelen. Elke 5 meter moet een zakje worden opgehangen. Een zakje kost 50 cent. Bij een vierkant perceel van 6 hectare komt dat neer op zo’n € 100. De komende weken worden de percelen intensief gemonitord door de specialisten van Agrifirm.