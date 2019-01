CBS: exportwaarde spruiten naar record gegroeid

Spruiten winnen de laatste jaren het meeste terrein in de export van wintergroenten, blijkt uit voorlopige uitkomsten van Landbouwtelling 2018 van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

De exportwaarde groeide van € 32 miljoen in 2008 naar € 66 miljoen in 2017. Vooral in Duitsland, de Verenigde Staten en Italië wint de Nederlandse spruit aan populariteit. Spruiten zijn de op een na meest geteelde wintergroenten, na de winterpeen.

Schaalvergroting in spruitensector

Die groei van de exportwaarde zit hem vooral in het toegenomen volume, vertelt Cor Pierik van het CBS. “Dat komt deels door de schaalvergroting in de spruitensector, waardoor bedrijven door de waarnemingsdrempel schuiven en bij ons in beeld komen. Zij bleven eerder onder de radar. Daardoor kan de werkelijk gestegen exportwaarde wel iets kleiner zijn dan nu uit onze cijfers blijkt. Anderszijds exporteren ook steeds meer Belgische spruitentelers product via de Nederlandse handel.”

Rassen zoeter, dus toegankelijker

De export is hoe dan ook toegenomen en dat komt onder andere door de veredeling, weet Pierik. “Rassen worden zoeter en daarmee voor een breder publiek toegankelijk.”

Meeste spruiten naar Duitsland

Ongeveer tweederde van de in Nederland geproduceerde spruiten wordt uitgevoerd. De uitvoer van spruiten naar Noord-Amerika is gering, maar neemt de laatste jaren toe. In totaal werd er in 2017 voor € 3,6 miljoen aan spruiten naar Noord-Amerika geëxporteerd, waarvan voor € 2,8 miljoen naar de Verenigde Staten. De meeste Nederlandse spruiten vinden echter hun weg naar Duitsland (€ 32 miljoen), gevolgd door het Verenigd Koninkrijk (€ 10 miljoen), België (€ 5 miljoen) en Italië (€ 4 miljoen).

Winterpeen meest geteelde wintergroente

Winterpeen is de meest geteelde wintergroente in 2018 met 6.200 (43%) van de 14.400 hectare wintergroente. De tweede plek is voor de spruitenteelt met 2.700 hectare, 19%, gevolgd door prei op 2.000 hectare, een aandeel van 14%. In 2018 waren ruim 1.650 akkerbouwers actief met de teelt van wintergroenten, waaronder 850 winterpeentelers en 270 preitelers. Met spruiten houden 200 bedrijven zich bezig.

Areaal wintergroenten afgenomen

Het areaal wintergroenten is in 2018 afgenomen met ruim 765 hectare. Dit is een afname van 5%. Van de wintergroenten is alleen het areaal spruiten het laatste jaar gestegen (2,1%). De daling van het areaal boerenkool was het laagst (0,2%), dat van witte kool (11,4%) en prei (12,2%) het grootst.

In 2017 werd 847 miljoen kilo wintergroenten geoogst. Met een opbrengst van 444 miljoen kilo was winterpeen de meest geoogste wintergroente, gevolgd door witte kool (138 miljoen kilo) en prei (104 miljoen kilo).