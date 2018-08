Groninger tarwe deed het goed dit jaar

De wintertarwe heeft uitstekend gepresteerd op het SPNA-proefbedrijf Ebelsheerd in Nieuw-Beerta in Oost-Groningen, ondanks het extreme groeiseizoen.

SPNA oogstte op de proefvelden met ziektebestrijding gemiddeld 12,2 ton per hectare. Dat is slechts 200 kilo minder dan vorig jaar (12,4 ton) en zelfs meer dan in 2015 (11,8 ton) en 2014 (12,1 ton).

Gunstige oogstomstandigheden

De proefvelden zijn 1 augustus geoogst op Ebelsheerd. De omstandigheden waren erg gunstig. Het gemiddelde vochtgehalte bedroeg 14,1%. SPNA voert de rassenproef met wintertarwe ieder jaar uit op een perceel waar het jaar er voor ook wintertarwe heeft gestaan. De proeven worden uitgevoerd met en zonder ziektebestrijding.

21 rassen getest

Het onderzoeksinstituut SPNA testte 21 rassen op de proefvelden. Op de proefvelden waar ziekten zijn bestreden, haalde het ras Gleam met 13,8 ton de hoogste opbrengst. Het eiwitgehalte was daarentegen het laagste met 11,3%. De opbrengst van de 21 rassen varieerde van 10,8 tot 13,8 ton. Het eiwitgehalte schommelde tussen 11,3 en 12,9%. Het hectolitergewicht varieerde van 75,3 tot 80,5 kilo.

Geen ernstige ziekteaantastingen

SPNA constateert dat er geen ernstige ziekteaantastingen zijn geweest, behalve een bruine roest-aantasting aan het einde van het groeiseizoen. De proefveldjes zonder ziektebestrijding kwamen dit jaar op een gemiddelde opbrengst van 10,7 ton per hectare. In deze proeven scoorde opnieuw het ras Gleam de hoogste opbrengst met omgerekend bijna 12,3 ton per hectare. Het eiwitgehalte was met 11,1% het laagste van de 21 rassen, de hoogste was 12,5%. Het hectolitergewicht van Gleam was 77,0 kilo. De 21 rassen kenden een spreiding in hectolitergewicht van 73,6 kilo tot 80,7 kilo.