‘Geen exportheffing op Russische tarwe’

Rusland ziet geen noodzaak voor een heffing op de export van tarwe. Dat meldt de Russische minister van landbouw Dmitry Patrushev in een gesprek met journalisten in Vladimir in het midden van Rusland, meldt RIA News.

Vrijdag stegen de tarweprijzen op de internationale markten omdat een overleg gaande was tussen het ministerie en enkele grote graanhandelsbedrijven. Rusland oogst dit jaar veel minder tarwe dan de recordoogst van vorig jaar. Speculanten gokten er op dat de overheid de export gaat beperken om tegemoet te komen aan de wensen van de machtige veehouderijlobby om de graanprijzen niet te hoog te laten oplopen. Na de mededeling van Patrushev zakten de tarweprijzen weer op de graanmarkten.

Patrushev maakt wel het voorbehoud dat deze beslissing voorlopig is. “Maar momenteel is er geen enkele basis om een heffing op te leggen op de export van tarwe. We hebben geen enkele intentie dat te gaan doen.”

Grootste concurrent van Europese graansector

Rusland is sinds kort de grootste tarwe-exporteur in de wereld. Het land is de grootste concurrent van de Europese graansector op de grote afzetmarkten in Noord-Afrika en het Midden-Oosten. Het landbouwministerie schat de totale graanoogst dit jaar op 100 miljoen tot 105 miljoen ton. Dat is veel minder dan de recordoogst van 135 miljoen ton van vorig jaar. Patrushev: “Maar het is nog wel altijd een oogst die boven het tienjarig gemiddelde ligt. Dat is meer dan genoeg voor het binnenlandse verbruik en er blijft een aanzienlijke hoeveelheid over voor de export.”