USDA: soja-export VS fors naar beneden bijgesteld

Handelsoorlog tussen de Verenigde Staten en China reden om cijfers aan te passen.

Het Amerikaanse landbouwministerie (USDA) heeft de export van sojabonen voor seizoen 2018-’19 met 6,8 miljoen ton naar beneden bijgesteld naar 55,5 miljoen ton in de laatste Wasde-prognose van 12 juli. De forse bijstelling komt door de handelsoorlog tussen de Verenigde Staten (VS) en China. De export van sojabonen wereldwijd komt hierdoor ook ruim 5 miljoen ton lager uit. Mede hierdoor neemt de eindvoorraad van sojabonen toe voor seizoen 2018-’19 naar een record van 98 miljoen ton (+11 miljoen ton).

Aanpassing groter dan verwacht

De negatieve aanpassing is veel groter dan analisten hadden verwacht, waardoor de markt sterk reageert. De notering van sojabonen daalde daardoor hard met 1,2% op de termijnmarkt in Chicago voor het augustus-contract.

Artikel gaat verder onder de tweet.

Importbehoefte China neemt af

De invoer van China voor sojabonen komt in de juli-prognose 8 miljoen ton lager uit op 95 miljoen ton dan in de voorgaande juni-prognose. Het onlangs ingevoerde importtarief van 25% op sojabonen zal naar verwachting tot hogere interne sojaprijzen leiden. Met als gevolg dat de Chinese consumptiegroei afzwakt. Vervolgens zullen de importbehoeften van China afnemen is de verwachting.

Brazilië gaat 75 miljoen ton exporteren

De spanning op de markt zorgt ervoor dat importeurs en verwerkers het aanbod voor volgend seizoen proberen veilig te stellen. De grootste exporteur van sojabonen ter wereld, Brazilië, gaat volgens het USDA 75 miljoen ton exporteren. Dat is ruim 2 miljoen ton meer dan waar eerder van werd uitgegaan voor seizoen 2018-’19. Het USDA gaat er dan ook vanuit dat het Braziliaanse sojabonenareaal voor 2018-’19 groeit als gevolg van de toegenomen handel met China.