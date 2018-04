Derogatievergunning € 50 tot € 100 per jaar

Een vergunning voor derogatie zal jaarlijks tussen de € 50 en € 100 gaan kosten. Dat is de inschatting van minister Carola Schouten van landbouw.

De kosten worden doorberekend aan veehouders omdat zij ook profijt hebben van de derogatie. De hoogte van de kosten zijn maximaal de werkelijke kosten die gemaakt worden, aldus Schouten in reactie op vragen van CDA-Kamerlid Jaco Geurts. Boeren moeten vanaf 2019 gaan betalen voor een derogatievergunning.

Andere lidstaten werken ook met derogatievergunning

Schouten voert de vergunningen voor derogatie in om de Nederlandse derogatie in lijn te brengen met derogaties in andere lidstaten. In sommige andere landen zijn ook al vergunningen voor derogatie. “Het is mij niet bekend of andere lidstaten hiervoor kosten doorberekenen”, schrijft Schouten in haar brief aan de Tweede Kamer.

Kosten monitoring ook doorberekend

De kosten voor de verplichte derogatiemonitoring, die ook voor de vorige derogatieperiode gold, zal wel vanaf 2018 worden doorberekend. Het ministerie verwacht dat deze kosten in 2018 iets hoger zijn dan in 2017.