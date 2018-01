Duitse landbouwminister tikt zuivel op de vingers

De Duitse landbouwminister Christian Schmidt heeft bij de opening van de Grüne Woche de melkveehouderij op de vingers getikt.

Hij vindt dat de structuur van de zuivelketen sinds de laatste zuivelcrisis te weinig is veranderd. “We zijn alle beloftes nagekomen, we hebben de producenten financieel gesteund en de randvoorwaarden voor een reorganisatie van de zuivelmarkt gecreëerd. Nu bent u aan zet”, zei Schmidt.

Landbouw op politieke agenda

De Duitse landbouwminister sprak tijdens zijn openingsspeech van de landbouwbeurs over het belang van boeren voor het wereldwijde voedsel- en klimaatvraagstuk. Ook in Duitsland komt de landbouw weer meer op de politieke agenda. “We willen een economisch draagkrachtige en ecologisch verantwoorde landbouw en zijn ook bereid om hierin te investeren, maar dan moet er wel wat veranderen in de sector”, vindt de politicus.

Christian Schmidt neemt een kaasje aan van Frau Antje. - Foto: ANP

Hij wijst erop dat de SPD graag een dierwelzijnslabel van de overheid wil invoeren. De consument vraagt hierom en als het van de overheid is, is het betrouwbaar en onafhankelijk.

Alternatieven voor glyfosaat

Schmidt wil het gebruik van glyfosaat niet verbieden, maar wel terugdringen en op zoek gaan naar alternatieven. Ook vindt Schmidt dat de directe inkomenssteun van het GLB moet blijven als inkomensstabilisatie. “Het bestaan van boeren in Duitsland moet veilig blijven”, vindt Schmidt.