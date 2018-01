Sectorpromotie gebundeld in Team Agro NL

Team Agro NL bundelt bestaande pr-initiatieven om de land- en tuinbouwsector te promoten.

Onder de naam Team Agro NL willen bestaande sectorpromotors hun krachten bundelen. De 5 bestuursleden hebben maandag de stichting opgericht die het verhaal van de Nederlandse voedselproductie gaat vertellen.

Het is een initiatief van veehouder Geertjan Kloosterboer en voormalig communicatiemedewerker van de POV en NVV Caroline van der Plas. Samen met Jolanda Kieftenbeld, Henny Verhoeven en Tom Dekker als medebestuursleden gaan zij de kar trekken.

Transparantie

Van der Plas vertelt over de plannen van Team Agro. “We willen transparantie bieden over de productie van voedsel in Nederland. Daarin maken we geen onderscheid tussen biologisch of gangbaar of wat dan ook.” Deze collectieve stem van de boeren moet de negatieve teneur bij het publiek, de politieke en de pers doen omslaan.

Bekende pr-initiatieven als VarkensVandaag, BoerBewust, mmmEggies, Keten Duurzaam Rundvlees en Stichting Blij met een Ei hebben zich al bij Team Agro NL aangesloten. De organisatie hoopt op steun uit alle hoeken van de sector. De glastuinbouw, fruitteelt, loonwerkers en de periferie worden aangeschreven om zich aan te sluiten.

Social media

De stichting is nu vooral zichtbaar op social media, de eerste 1.000 volgers en likes op Twitter en Facebook zijn al bereikt. Een website is in de maak. “Als eerste gaan we zo veel mogelijk de initiatieven met elkaar verbinden,” vertelt Van der Plas. “Door samen te werken kunnen we de sector een stem geven. We willen vooral proactief zijn, niet alleen in de verdediging schieten als de veehouderij weer eens negatief in het nieuws komt”, aldus Van der Plas. Ze maakt zich al langer hard voor transparantie in de sector. Via haar kanaal op Twitter en Facebook, BoerBurgerTweet, vertellen boeren wat er dagelijks op hun bedrijf gebeurt. Eind vorig jaar stopte ze bij POV en NVV.

Trots

“De toon in de media is veelal negatief, daar willen we verandering in brengen. Boeren maken een prachtig Nederlands product, dat willen we laten horen.” vertelt Van der Plas. “Boeren mogen wat trotser worden op wat ze doen. Het mooiste zou natuurlijk zijn als alle 50.000 Nederlandse boeren Team Agro NL gaan steunen”, hoopt Van der Plas.