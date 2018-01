Agrifirm: jonge boer kan borst natmaken

Mochten er nog jonge boeren zijn die het idee hadden dat ze gewoon door kunnen boeren zoals hun ouders het al jaren deden, dan zijn ze op de Agrifirm Jongerendag 2018 uit de droom geholpen.

Iedere spreker was er wel van overtuigd dat de landbouwsector grote veranderingen staat te wachten. Die mening werd gedeeld door de honderden jonge boeren, die – samen met de voltallige raden van bestuur en van commissarissen van Agrifirm – zorgden voor een goed gevulde zaal van Theater Orpheus in Apeldoorn. Of ze durfden, daartoe uitgedaagd door dagvoorzitter ‘Wie is de Mol‘-Art Rooijakkers, tegenover de vele aanwezigen niets anders te zeggen. Hoe die toekomst er dan wél uit gaat zien, werd overigens niet echt duidelijk tijdens de jongerendag van Agrifirm.

‘Voedselketen in Balans’

Als start van de dag – die als thema ‘Voedselketen in Balans’ meekreeg – greep Agrifirm de kans aan om een strak geproduceerd filmpje te tonen waarmee de voercoöperatie wilde aantonen klaar te zijn voor de toekomst en die samen met boeren ook aan te kunnen. Niet voor niets is ‘Better Together’ het bedrijfsmotto van Agrifirm.

‘We zijn het enige land dat 3 keer zoveel landbouwproducten produceert als het zelf opeet – waanzin!’

Tijdens de forumdiscussie maakte Dick Veerman, eigenaar van Foodlog, meteen gehakt van die film. Veerman: “In die film straalt Agrifirm uit dat wij, de Nederlandse boer, de wereld moeten voeden. Wat een onzin.” Volgens Veerman denken boeren veel te veel vanuit de ideeën uit de jaren zeventig, waarin zoveel mogelijk produceren het hoofddoel was. “Dat produceren kunnen anderen ook steeds beter, we moeten inzetten op onze specifieke kennis die anderen niet hebben. We zijn het enige land dat 3 keer zoveel landbouwproducten produceert als het zelf opeet; waanzin!” Volgens Veerman kan de Nederlandse landbouw zich daarom veel beter richten op het uitdragen en vermarkten van de kennis die de sector heeft in het integreren en bij elkaar brengen van de verschillende disciplines. “Daar hebben we echt toegevoegde waarde, niet door steeds meer mest te produceren en in bulk voedsel te exporteren. Waarom mest produceren en bijvoorbeeld geen insecten?”

Niet in slachtofferrol kruipen

Directeur Public & Cooperative Affairs van Agrifirm Ruud Tijssens gaat veel minder ver dan Veerman. Maar ook hij verwacht een ommezwaai. “De realiteit is dat we geconfronteerd worden met kritische consumenten, strenge wet- en regelgeving van de overheid, milieuproblemen et cetera, maar zie dat ook vooral als een kans. Kruip vooral niet in de slachtofferrol, dat leidt namelijk tot niets.” Veranderingen hoeven volgens Tijssens ook geen probleem te zijn. “We willen als Agrifirm graag meehelpen die te ontwikkelen. Voor ons is wel het uitgangspunt dat er een goed verdienmodel mogelijk moet zijn en blijven voor boeren.”

NAJK

Ook de vertegenwoordiger van de jongeren bij uitstek, NAJK-voorzitter André Arfman, heeft vraagtekens bij steeds grootschaliger produceren, puur voor het buitenland. Op de stelling dat het allemaal beeldvorming is en dat we, als je de boeren de vrije hand geeft, voedsel kunnen produceren voor iedereen, was de NAJK‘er zeer kritisch. Arfman: “Daar ben ik het niet mee eens. Je moet vooral op je omgeving letten, het is wel samen leven. Je kunt de ‘licence to produce’ alleen overeind houden in goed overleg met je naaste omgeving.”

‘Misschien hoeft het allemaal niet nóg efficiënter. We staan aan het begin van een proces, het is tijd voor een volgende stap’

Over hoe uiteindelijk de sector eruit zal zien in een tiental jaren, wilde niemand een vergezicht schetsen. Maar als een paal boven water stond de overtuiging dat de huidige weg van door steeds grotere efficiëntie steeds meer produceren eindig is. Agrifirm-topman, Dick Hordijk, vatte het aan het begin van de jongerendag al op een gewaagde manier kernachtig samen: “Misschien hoeft het allemaal niet nóg efficiënter. We staan aan het begin van een proces, het is tijd voor een volgende stap.”