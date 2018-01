CZAV boekt lagere omzet en winst

CZAV maakte in boekjaar 2016/2017 een winst van € 3,6 miljoen.

Vorig boekjaar hield de zuidwestelijke coöperatie € 4,5 miljoen over. De omzet daalde licht van € 392 miljoen naar € 387 miljoen (-1,3%). De nakorting bedraagt € 1,3 miljoen, wat de coöperatie terugbetaalt aan de leden. Dat was vorig boekjaar € 1,7 miljoen.

Lagere graanprijzen boosdoener

Omzet en winst over 2016/2017 zijn de laagste van de laatste 5 boekjaren. CZAV schrijft de daling voornamelijk toe aan de lagere graanprijzen. Bovendien was het voorjaar van 2017 droog, hetgeen de ziektedruk in de gewassen verlaagde. Daardoor verkocht de coöperatie minder gewasbeschermingsmiddelen. Ook de dalende prijzen van meststoffen drukt de omzet.

Directeur tevreden

CZAV-directeur Antoon van Vugt is tevreden over het resultaat. “Onze winst valt een half miljoen euro hoger uit dan begroot. Onze omzet en winst worden vooral bepaald door de volumes en prijzen van granen, meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen. Die dalen de laatste jaren, waardoor ook de omzet afneemt. Ons marktaandeel in de afzet aan telers in Noord-Brabant, Zuid-Holland en Zeeland blijft echter groeien. De afzet aan telers in België is ook behoorlijk toegenomen. Dit komt mede door de overname van de activiteiten van AgroVangeel in Turnhout (B) door ons dochterbedrijf Luc Pauwels.”

‘De overname past in onze strategie om landelijke dekking te krijgen’

Overname onderdeel ForFarmers

CZAV neemt begin februari de akkerbouwactiviteiten over van ForFarmers voor € 5,65 miljoen. Die activiteiten beslaan een omzet van ongeveer € 13 miljoen en worden ondergebracht in de 100% dochteronderneming Agriant. Van Vugt: “De overname past in onze strategie om landelijke dekking te krijgen, via rechtstreekse activiteiten of via onze deelnemingen. Met de oprichting van Agriant opereert CropSolutions vrijwel in elke regio in Nederland wat betreft de open teelten.”

Nakorting

CZAV betaalt de winst op de boerenactiviteiten terug aan de leden in de vorm van een nakorting. De winst van € 3,6 miljoen komt uit de deelnemingen van de coöperatie, zoals de winkelketen Agrimarkt en de tankstations van AgriSneltank.