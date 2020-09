Vion heeft erkenning China weer terug

China heeft de importblokkade voor varkensvlees vanuit de Vion-vestigingen Boxtel en Groenlo opgeheven.

Vion was de laatste Nederlandse slachterij waarvan China geen varkensvlees afnam na een uitbraak van Covid-19 onder het personeel. John de Jonge, COO Vion Pork, geeft aan blij te zijn met de Chinese beslissing omdat het Aziatische land van belang is voor de vierkantverwaarding. Het openen van de Chinese markt is volgens De Jonge ook van belang voor de Europese markt die door de AVP-vondst in Duitsland onder druk staat.

Laatste Nederlandse certificaten terug

Eind juni trok China de exportcertificaten voor de twee vestigingen van Vion, Westfort en Van Rooi Meat in vanwege een uitbraak van Covid-19 onder slachterijmedewerkers. Westfort kreeg 24 augustus als eerste het certificaat terug, een week later volgde Van Rooi Meat.

Afrikaanse varkenspest

China is buiten de EU een belangrijke afnemer van varkensvlees. Volgens het Chinese ministerie van handel leverde Nederland in het eerste half jaar 7,7% van de geïmporteerde hoeveelheid varkensvlees. Met het wegvallen van Duitsland als gevolg van de vondst van met Afrikaanse varkenspest besmette wilde zwijnen kan het Nederlandse aandeel de rest van het jaar verder stijgen.