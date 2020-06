Varkens in Nood doet aangifte tegen anonieme slachterij

Actiegroep Stichting Varkens in Nood (ViN) heeft aangifte gedaan tegen een onbekende slachterij.

Het gaat om al eerder beschreven misstanden bij het slachten, zoals het verdrinken van varkens in broeibakken. Die situaties kwamen voor in rapportages van de NVWA van begin 2018 tot en met juni 2019 die door ViN zijn opgevraagd. Daar kwam de actiegroep in januari dit jaar mee naar buiten.

Boetes en sancties

Volgens ViN zijn de boetes en andere sancties op misstanden in slachterijen veel te laag. De organisatie wil volgens directeur Frederieke Schouten met de aangifte onder meer bewerkstelligen dat de gegevens openbaar worden, inclusief namen van bedrijven. Er zijn aangiftes ingediend bij het Openbaar Ministerie in de arrondissementen Gelderland en Oost-Brabant.

Volgens Schouten is nu alsnog gekozen voor het doen van aangifte, omdat er ondanks herhaalde verzoeken geen namen worden genoemd van bedrijven waar boetes en sancties zijn opgelegd.