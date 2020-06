Mogelijk gevaarlijk griepvirus ontdekt in varkens

Chinese wetenschappers stuiten op een nieuw griepvirus in varkens dat naar mensen kan overspringen.

Een griepvirus dat al sinds 2016 in de Chinese varkenspopulatie rondwaart, blijkt ook naar mensen te kunnen overspringen. Ofschoon transmissie van mens tot mens (nog) niet is bewezen, wordt het virus door Chinese wetenschappers wel ‘alle essentiële kenmerken van een mogelijk pandemie-virus’ toegekend.

De studie is uitgevoerd door wetenschappers van verschillende universiteiten en instituten in China. Het verscheen in het Amerikaanse tijdschrift Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS). Uit tests bleek dat 10,4 procent van het geteste personeel in de varkenshouderij positief getest heeft voor het virus, oftewel 35 van de 338 geteste personen op 15 boerderijen.

In luchtwegen

De onderzoekers gaven aan dat het virus zowel kan groeien als zich vermenigvuldigen in cellen van menselijke luchtwegen. Omdat griepvirussen doorgaans vrij snel muteren, voegden de onderzoekers toe: “Nauwgezet monitoren van groepen mensen moet direct worden ingevoerd, in het bijzonder bij hen die werkzaam zijn in de varkenshouderij.”

Geen directe bedreiging

Het nieuws ging direct viraal over de gehele aardbol. In de context van het coronavirus is het woord ‘pandemie’ direct groot nieuws, hoewel diverse experts al hebben laten weten dat deze griepvariant momenteel niet een directe bedreiging vormt voor de volksgezondheid.

Varkens staan wel bekend als mengvaten voor griepvirussen. In hun artikel omschrijven de Chinese onderzoekers het virus als ‘G4 EA H1N1-virus’. Het is een variant op het H1N1-virus dat in 2009 een pandemie veroorzaakte. Dat was weer een vogelgriepvirus dat zich in varkens had genesteld.

Sinds 2016 in varkens

Het Chinese team vond deze G4-variant toen het griepvirussen onderzocht die zich tussen 2011 en 2018 hebben voorgedaan. De Engelse krant The Guardian beschrijft hoe de onderzoekers zo’n 30.000 neusmonsters namen van varkens in slachthuizen in tien Chinese provincies en ook in een veterinair ziekenhuis. De onderzoekers zouden 179 verschillende soorten griepvirussen hebben gevonden, waarvan het merendeel dit nieuwe type was, dat sinds 2016 veel voorkomt in varkens.

Een artikel uit The New York Times meldt daarnaast dat het aantal gevallen van G4-virus onder Chinese boerderijvarkens met luchtwegproblemen sterk zou zijn gestegen sinds 2014.

Geen vaccin

Uit onderzoek met fretten bleek vervolgens dat deze G4-variant zeer besmettelijk was en zich kon vermenigvuldigen in menselijke cellen. Daarnaast toonden de tests ook aan dat immuniteit tegen seizoensgriep geen bescherming biedt tegen de G4-variant. Ook lijken huidige griepvaccins (nog) geen bescherming te bieden.

Mexicaanse griep mild

Naast de 338 monsters van medewerkers uit de varkenshouderij zijn ook bloedmonsters afgenomen van 230 mensen die in de buurt van deze boerderijen woonden. Daar testte 4,4 procent positief voor het G4-virus.

In 2009 leidde een H1N1-variant tot de eerste pandemie sinds de Spaanse griep van 1918. Achteraf bezien bleek de ernst van de ‘Mexicaanse griep’ of ‘varkensgriep’ mee te vallen.

China neemt maatregelen

Persbureau Reuters citeerde Zhao Lijian, woordvoerder voor China’s ministerie van buitenlandse zaken. Hij gaf aan dat China de ontwikkelingen op de voet volgt. “Wij zullen alle noodzakelijke maatregelen nemen om de verspreiding of de uitbraak van elk virus te voorkomen.”