FLI: waakzaam blijven voor AVP

Duitsland moet ondanks de uitbraak van Covid-19 waakzaam blijven voor Afrikaanse varkenspest (AVP). Dit zegt Thomas Mettenleiter, president van het Friedrich-Loeffler Instituut.

AVP is volgens Mettenleiter een aangiftplichtige dierziekte waarbij snelle bestrijding noodzakelijk is, ongeacht Covid-19. Volgens Mettenleiter is het risico van AVP in Duitsland onverminderd groot. Varkenshouders moeten strikte hygiënemaatregelen aanhouden.

Verdachte sterfgevallen direct melden

Daarnaast moeten verdachte sterfgevallen onder varkens direct gemeld worden voor onderzoek. Ook is het van belang dat gevonden kadavers van wilde zwijnen met voorrang onderzocht worden en ontdekking van dode wilde zwijnen nog sneller gemeld moeten worden.

De Duitse varkenshouderij maakt zich grote zorgen over de AVP-situatie in Polen. Daar zijn op circa 10 tot 15 kilometer van de Duitse grens een aantal bedrijven besmet.