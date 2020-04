België onderzoekt PCV3, Nederland kijkt mee

Na de vondst van circo type 3 onderzoekt België hoe vaak het virus voorkomt wat het virus precies doet.

In november werd in België de eerste besmetting met het circo-virus type 3 (PCV3) aangetoond op een vleesvarkensbedrijf. Reden voor de Vlaamse diergezondheidsdienst DGZ om een onderzoek naar het virus en de symptomen in te stellen. Op de getroffen Vlaamse bedrijven vertoonden de dieren PDNS (Porcine Dermatitis en Nefropathie Symdroom)-verschijnselen en ernstig necroseletsel rond het scrotum. Omdat de oorzaak niet duidelijk was en de dieren negatief op PCV2 en PRRS testten, heeft de DGZ uitgebreider bloedonderzoek gedaan waarbij het PCV3-virus werd aangetoond.

Virus onder controle houden

DGZ is nu een uitgebreider onderzoek gestart Dit onderzoek richt zich dit jaar vooral op de vraag of het PCV3-virus de oorzaak of medeoorzaak van de ziektebeelden is. Dit is namelijk niet duidelijk omdat het virus ook bij gezonde varkens is aangetoond. Een tweede peiler in het onderzoek van DGZ is hoe het virus onder controle te houden of te voorkomen is.

De Belgische onderzoekers stellen dat het PCV3-virus geen recent ontstaan virus lijkt te zijn, maar juist een die al tientallen jaren onder varkens rond te gaan. De steeds betere onderzoeksmethodes hebben het virus nu dus aan het licht gebracht.

Nog geen noodzaak in Nederland

Ook in Nederland wordt wel melding gemaakt van het aantreffen van het PCV3-virus. “We krijgen bij de Veekijker niet veel vragen of meldingen over PCV3. Af en toe treffen we het virus wel aan bij secties. Maar hoeveel bedrijven positief zijn of niet is niet bekend”, legt dierenarts Manon Houben van de Gezondheidsdienst voor Dieren (GD) uit.

Houben geeft aan dat onduidelijk is welke betekenis gegeven moet worden aan de aanwezigheid van het PCV3-virus: “Omdat we geen aanwijzingen hebben dat PCV3 in Nederland voor veel ziekte of uitval zorgt is er wat ons betreft nog weinig urgentie voor een onderzoek.” Dat betekent niet dat GD geen belangstelling heeft voor het Belgische onderzoek, dat wordt met interesse gevolgd.