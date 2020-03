Grolsch-bier uit horeca in diervoer

Grolsch haalt bier terug bij gesloten horecagelegenheden; het bier wordt gebruikt in diervoer.

Bierbrouwer Grolsch haalt het bier terug bij horecagelegenheden die door de coronamaatregelen gesloten zijn. Het opgehaalde bier wordt vervolgens gebruikt als diervoer. Dat bevestigt een woordvoerder van Grolsch.

Waar normaal gesproken geen tot weinig bier terugkomt naar de brouwerij, gaat het nu, tijdens de huidige coronacrisis, om grotere hoeveelheden van zowel tank- als fustbier die de brouwerij terughaalt.

Van Triest Veevoeders en bierbostel

Grolsch heeft een contract met Van Triest Veevoeders, dat normaal gesproken het bierbostel afneemt van Grolsch en dat weer verkoopt aan boeren. “Hetzelfde doen ze met bier dat over is, wat normaal gesproken weinig tot niks is. Normaal heb je af en toe een lading dat verkeerd gebrouwen blijkt te zijn of een nieuw soort bier dat nog niet helemaal goed blijkt te zijn. Dat wordt dan teruggehaald. Nu zijn de hoeveelheden veel groter”, aldus de Grolsch-woordvoerder.

Desinfecterende handgel van hoog-alcolische bieren

Volgens Van Triest vindt de extra hoeveelheid bier voldoende afzet naar varkenshouders die het gebruiken als diervoeringrediënt.

Hoog-alcoholische bieren gaan niet in het diervoer. Die worden gratis geleverd aan de lokale destilleerderij De Bronckhorst, aldus de woordvoerder van Grolsch. Dat bedrijf maakt er weer desinfecterende handgel van. Het bier voor het veevoer wordt volgens de zegsman volgens contract geleverd.

Bavaria gaat ook desinfectiemiddel maken van bier

Ook Bavaria gaat desinfectiemiddel maken van bier dat wordt teruggehaald van gesloten Nederlandse horecagelegenheden. Het middel wordt kosteloos verspreid onder zorginstellingen. Hetzelfde doet het Belgische bierconcern AB InBev, de brouwer van onder andere Jupiler en Hertog Jan.