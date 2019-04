Extra toeslag voor Frievar-varkens

Varkenshouders die deelnemen aan het Frievar-concept ontvangen voor de afzet van zowel Friberne-vlees als voor het Gaasterland kruidenvarken een extra toeslag van enkele euro’s per varken.

“Dat is een beloning voor het werk van de huidige deelnemers van Frievar”, vertelt Cor van Doorn, verantwoordelijk voor de afzet bij Frievar.

12,5 millimeter spek

Niet alleen de toeslag voor de varkens is verhoogd, ook de aflevertabel is gewijzigd en de magerdere varkens zullen voortaan beter beloond worden. Het streven is om gemiddeld ongeveer 12,5 millimeter spek te leveren. Varkenshouders hebben deze extra beloning zelf in de hand door een goede voer- en afleverstrategie te hanteren.

Voldoende ruimte voor nieuwe varkenshouders

Er is voldoende ruimte voor nieuwe varkenshouders, zowel voor zeugen-, vleesvarkens- of gesloten bedrijven die willen instappen in het ketenconcept. Het doel van Frievar is om het komend jaar te verdubbelen richting de 3.000 varkens per week. Het ketenconcept wil daarnaast in 2,5 jaar groeien naar 5.000 varkens per week. De afzetmarkt voor het Gaasterlander kruidenvarken richting slagers en horeca is goed, niet alleen tijdelijk maar ook voor de langere termijn een groeimarkt. Uiteindelijk kiest een slager voor kwaliteit en smaak die minstens zo goed of beter is dan het vlees in de supermarkt, aldus van Doorn.

Voorwaarden

Varkenshouders die zich beraden over de toekomst, kiezen voor een lage kostprijs of voor een stukje extra meerwaarde. Op de Pork Expo wil Frievar varkenshouders informeren over de voorwaarden die gelden in het concept zoals de voerkeuze en dierenarts, maar ook over de meerwaarde in afzet tot huisverkoop aan toe.