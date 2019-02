Varkensintegratie CLP zoekt vleesvarkenshouders

Varkensintegratieketen Cooperate Livestock Production (CLP), een combinatie van Coppens Diervoeding, F. Dirven en Elite Varkens, zoekt vleesvarkenshouders die mee willen werken in het concept van CLP. Dat meldt Ad Kemps die de integratie gaat leiden.

Het varkensconcept CLP heeft zelf de zeugenbedrijven in handen. Een bewuste keuze om de basis, gezonde biggen, in eigen hand op te fokken, legt Kemps uit. Hij geeft vervolgens aan dat het op de zeugenbedrijven nog wel eens fout gaat, met alle respect naar de zeugenhouders.

Samenwerking

Het concept zoekt daarnaast vleesvarkensbedrijven die voor eigen risico de biggen, met als eindbeer een Duroc beer, willen afmesten. Het liefst bedrijven die all-in en all-out willen werken. De integratie biedt de vleesvarkenshouders een samenwerking à la Volwaard, een alternatief vleeskuikenconcept. “De grootste kracht van CLP is dat we een unieke samenwerking hebben van partijen die veel kennis hebben. Daar willen we ook de vleesvarkenshouders van mee laten profiteren”, laat Kemps weten. Hij wil net als bij het Volwaard-concept dat al 10 jaar loopt de varkenshouders continuïteit bieden en meer met elkaar wil verbinden.

Blij met keuze voor het concept Elly de Kort, pluimveehouder in Loon op Zand (N.-Br.) is een van de eerste pluimveehouders die met het Volwaard-concept is opgestart en is nog steeds blij met de keuze voor het concept. “Ook al lopen we zelf het risico van het houden en verzorgen van de dieren, het geeft wel een heleboel rust. Vooral dat de afzet goed is geregeld is fijn volgens de pluimveehoudster. Verder geven de langzaam groeiende kippen meer werkplezier doordat er geen antibiotica meer gebruikt hoeft te worden en er minder uitval is. Strengere regels zoals van voetzoollaesies hebben we geen probleem mee”, aldus een tevreden pluimveehouder.

Alternatief huisvestingssysteem

Ook de varkensintegratie wil met een alternatief huisvestingssysteem gaan werken om een hoge gezondheidsstatus op de bedrijven te kunnen garanderen. Voor de zeugen gaat CLP bijvoorbeeld met een kraamopfokhok werken en voor de vleesvarkens is er minimaal een huisvestingssysteem vereist met een ster Beter Leven-keurmerk. De afzet voor de nieuwe varkensketen blijkt echter nog niet in kannen en kruiken te zijn. “We zijn volop met afzetpartijen in gesprek. De tijd lijkt nu rijp om met een integratie te starten”, aldus Kemps.