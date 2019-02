Meer en magerdere varkens in Nederland geslacht

Het aantal vleesvarkens dat in Nederlandse slachterijen wordt geslacht blijft, net als de afgelopen jaren stijgen.

Volgens de cijfers van RVO.nl zijn er vorig jaar 15,6 miljoen varkens geslacht in Nederland. Dat zijn er ruim 500 duizend meer dan er in het gehele jaar 2017 zijn geslacht in Nederlandse slachterijen en bijna 950 duizend vleesvarkens meer dan er in 2016 zijn geslacht.

Vleespercentage gedaald

Niet alleen het aantal varkens dat in Nederland is geslacht, is gestegen, ook het gewicht van de dieren is gestegen. Wogen de varkens in 2014 en 2015 nog gemiddeld 93,9 kilo, in 2018 is dat gewicht gestegen naar 96,5 kilo. Dat is ook 0,5 kilo meer ten opzichte van 2017 waar de dieren gemiddeld 96 kilo aan de haak wogen. Het gemiddelde percentage vlees van de geslachte dieren is in 2018 wederom gedaald. In 2016 was het gemiddelde vleespercentage nog 59,4%. Dit percentage blijft maar dalen en in 2018 is het gemiddelde vleespercentage gezakt naar 59,1%. Hiermee lijkt de invloed van nieuwe genetica, magerdere dieren met meer spieren en minder spek, in de slachterij doorgang te vinden.