Bezit Audi Q7 nekt varkenshouder, dwangsom terecht

Aan voormalig varkenshouder Bram van den Broek is door de gemeente Someren terecht een dwangsom opgelegd van € 345.000.

Dat hij geen geld heeft om die dwangsom te betalen, wil er bij de rechters niet in gezien zijn leefstijl. Tot dit oordeel kwam de Raad van State in het hoger beroep dat de varkenshouder had aangespannen tegen de opgelegde dwangsom. In 2015 had Someren de varkenshouder verplicht de exploitatie van zijn varkensbedrijf te beëindigen in verband met illegale mesthandel op basis van de Wet Bibob. Die stilllegging heeft te maken met vermeende betrokkenheid bij praktijken van zijn van mestfraude verdachte broer Anthony van den Broek.

Mestkelders vol

Het ging om een varkensbedrijf met naar schatting 2.000 tot 3.000 varkensplaatsen. Om de bedrijfsbeëindiging af te dwingen legde Someren hem een dwangsom op van € 345.000. Die moet hij nu definitief betalen, omdat Van den Broek nog steeds de mestkelders onder het bedrijf vol heeft staan.

Niet enige dwangsom

Overigens is het niet de enige dwangsom die aan de varkenshouder is opgelegd. Om de druk op de varkenshouder verder op te voeren en vanwege illegale grondaanvoer en het niet afsluiten van pompputten heeft Someren een tweede dwangsom van € 600.000 opgelegd. Daartegen worden op dit moment geprocedeerd bij de rechtbank Oost-Brabant.

Voor de Raad van State betoogde Van den Broek dat hij vanwege het gedwongen beëindigen van zijn varkensbedrijf, geen geld meer had om de mest af te voeren. Als hij de dwangsom zou moeten betalen zou hij failliet gaan en zou het probleem niet opgelost zijn. De mest zou dan nog steeds op het bedrijf aanwezig zijn, aldus de varkenshouder.

‘Varkenshouder beschikt nog steeds over vemogen’

Uit niets is gebleken dat de dwangsom niet betaald kan worden, stelt de Raad van State in de uitspraak. De gemeente Someren heeft volgens het rechtscollege aannemelijk gemaakt dat de varkenshouder nog steeds over vermogen beschikt. “Zo maakt (de varkenshouder, red.) … gebruik van een Audi Q7 met een aanzienlijke nieuwwaarde, een Opel Corsa en een Opel Combo en huurt hij een vrijstaande vrije sector woning met tuin en garage … te Lierop met een door het college geschatte kale huurprijs van € 1.313 per maand”, aldus de Raad van State.

Het kentekenbewijs van de Audi is nog ter zitting overlegd bij de Raad van State om aan te tonen dat de auto niet van hem is

Advocaat Joost de Rooij

Dat de Audi en de huurwoning ter beschikking gesteld zouden zijn door een peetoom, zoals de varkenshouder beweert, brengt de Raad van State niet af van de gedachte dat Van den Broek over vermogen beschikt om de dwangsom te betalen. Volgens advocaat Joost de Rooij, die Van den Broek vertegenwoordigt, heeft de varkenshouder echt geen vermogen. “Het kentekenbewijs van de Audi is nog ter zitting overlegd bij de Raad van State om aan te tonen dat de auto niet van hem is.” Ook het huurhuis is volgens De Rooij geen bewijs van het bezit van vermogen. “Wel zit er nu wat voortgang in de zaak. Vorige week is een oplossing uitgewerkt met de bank om de mestafvoer mogelijk te maken. We hopen dit binnenkort voor te leggen aan het college van Someren.”

Dwangsommen geen zin

Dat de dwangsommen ooit betaald zullen worden verwacht De Rooij niet. “Dat geld is er gewoon niet. Als Van den Broek veroordeeld zou worden tot het betalen van die dwangsom van 6 ton, stappen we weer naar de Raad van State. Dwangsommen hebben geen zin in dit geval, maar ik denk dat we wel bijna een oplossing hebben voor het leeghalen van de mestkelders.”