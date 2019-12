De Afrikaanse varkenspest (AVP) die in Polen rondwaart, is opnieuw iets naar het westen opgeschoven.

Maandag 30 december hebben de veterinaire autoriteiten in West-Polen zeven nieuwe vindplaatsen gemeld van een of meer wilde zwijnen met het virus. De afstand tot de Duitse grens is nu nog maar 21 kilometer. Eerder was het dichtstbijzijnde geval nog 34 kilometer.