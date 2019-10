Uitval ventilatie geen schuld van varkenshouder

Varkenshouder kan uitval ventilatie niet verweten worden, blijkt uit rapport NVWA.

De Boxtelse varkenshouder en eigenaar van een vleesvarkensstal in Haaren (N.-Br.) is niet te verwijten dat op 18 juli 2018 1.200 varkens stikten na het uitvallen van het ventilatiesysteem. Dat blijkt uit een rapport van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) dat Animal Rights via een WOB-verzoek opvroeg.

Frequentieregelaar

De varkenshouder kreeg in de nacht van 18 juli meerdere meldingen dat er een storing zou zijn in de ventilatie. Bij controle bleek de ventilatie gewoon te draaien. In de ochtend volgde opnieuw een alarm en bleek bij aankomst bij de stal de ventilatie te zijn uitgevallen en waren de 1.200 varkens gestikt. Het probleem zat waarschijnlijk in de frequentieregelaar, die gevoed wordt door 3 fasen. Als er 1 fase wegvalt, kan de ventilatie gewoon blijven draaien, al is dat wel met 50 tot 60% vermogen. Toen de temperatuur in de stal opliep, liep de ventilatievraag op tot boven de 60% waardoor het systeem uitviel.

Overtreding Wet Milieubeheer

Op basis van het onderzoek kan de NVWA alleen maar constateren dat de varkenshouder geen nalatigheid te verwijten is aan het sterven van de varkens. Wel zou de ondernemer verweten kunnen worden het voorval niet te hebben gemeld bij gemeente en omgevingsdienst als ‘ongewoon voorval’. Wat een overtreding van artikel 17.2 van de Wet Milieubeheer zou zijn.