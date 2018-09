AVP grijpt om zich heen in Bulgarije en China

De Bulgaarse voedsel- en warenautoriteit BFSA heeft een uitbraak van Afrikaanse Varkenspest (AVP) bevestigd in de regio Varna, circa 50 kilometer ten zuiden van de grens met Roemenië.

De Bulgaarse overheid heeft een 3 km-zone ingesteld waarbinnen alle varkens afgemaakt worden en een 10 km-zone ter controle. De minister van landbouw wijst voer als een mogelijk besmettingspoor aan. Het 133 kilometer lange hek dat Bulgarije vorige maand langs de grens bouwde om wilde zwijnen tegen te houden, heeft dus geen nut gehad.

Voorzichtig met transporten

Vee&Logistiek roept haar leden op om uiterst voorzichtig te zijn met transporten naar Bulgarije. Dubbele reiniging en ontsmetting is verplicht en varkenshandelaren vragen om, als het kan, geen biggen naar Bulgarije of Roemenië te vervoeren. Een transportverbod kan de veehandelsorganisatie niet opleggen.

7 uitbraken in China

In China grijpt het virus snel om zich heen. In een paar dagen tijd staat de teller nu op 7 uitbraken. De laatste uitbraak was op een bedrijf van 308 varkens in de oostelijke provincie Anhui. Een analist van de Rabobank meldt tegen Reuters dat de ziekte zich nu snel door China gaat verspreiden omdat boeren nu snel hun varkens verkopen voordat ze verplicht gedood moeten worden als de ziekte in de buurt opduikt. De Chinese overheid heeft aangekondigd alle levende varkensmarkten in de getroffen provincies te sluiten, ook is er een vervoersverbod van varkens en varkensvlees uit deze provincies ingesteld. Een ingrijpende beslissing omdat de noordoostelijke slachterijen onvoldoende slachtcapaciteit hebben en daarom juist varkens naar het zuiden vervoeren.