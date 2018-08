POV: varkensbedrijven moeilijk te verzekeren

Varkenshouders kunnen steeds moeilijk een verzekering afsluiten, vooral voor brandschade. Dat meldt de Producentenorganisatie Varkenshouderij (POV).

Van een aantal POV- leden is bekend dat de polissen niet zijn verlengd en dat deze bedrijven dus onverzekerd zijn. “Een ongewenste situatie; bij een stalbrand is het leed voor de ondernemer en zijn gezin niet te overzien zonder verzekering”, aldus de POV.

In elke branche onverzekerbare bedrijven

Het Verbond van Verzekeraars bevestigt dat er inderdaad onverzekerde varkensbedrijven zijn. Maar daarin is de varkenshouderij niet uniek; in elke branche zijn er bedrijven onverzekerbaar, aldus het verbond. Een verzekeraar schakelt een risicodeskundige in en kijkt op welke wijze zoveel mogelijk risico valt uit te sluiten. Dat is op elk bedrijf weer anders.

“Daarnaast is de varkenssector is zelf betrokken geweest bij het nieuwe actieplan stalbranden”, aldus een woordvoerder van het Verbond van Verzekeraars. Die geeft aan dat de voorwaarden bij verzekeraars door dit plan inderdaad zijn aangescherpt. “Als de conclusie is dat bedrijven niet aan de voorwaarden van de verzekeraar kunnen voldoen of dat de risico’s te groot zijn, dan moet je als sector ook naar jezelf kijken.”

POV: keuze voor verzekeraars beperkt

De POV geeft aan dat niet alleen de verscherpte eisen een probleem zijn, maar ook dat de keuze voor verzekeraars beperkt is tot 2 grote verzekeraars. De woordvoerder van het Verbond van Verzekeraars heeft geen zicht op het aantal aanbieders, maar kan zich niet vinden in het beeld dat dit er maar 2 zijn.

De POV: “Verzekeraars hebben geen acceptatieplicht, maar wel een morele plicht gezien hun deelname aan het Actieplan Brandveilige Veestallen. Je kunt niet alleen de beste risico’s dekken.”

Inzetten op preventie

Volgens het Verbond van Verzekeraars blijft het verzekeren van bedrijven maatwerk. Als de schadelast structureel hoger is dan de premie of dit te ver uit elkaar loopt, neemt de verzekeraar maatregelen. Dit kan het verhogen van de premie zijn, een hoger eigen risico, bepaalde risico’s uitsluiten of in het uiterste geval de polis opzeggen.

“De sector is nu zelf aan zet om meer op preventie in te zetten en bewust te worden van de risico’s en dat kan uiteindelijk resulteren in een lagere premie, aldus de woordvoerder. “Het doel is een gezamenlijk doel: het verminderen van stalbranden.” Om dat doel te bereiken, is het een feit dat een aantal bedrijven niet meer zijn te verzekeren.