COV wil daadkracht bij AVP-bestrijding

De COV wil actie van de Europese Commissie als het gaat om bestrijding van Afrikaanse Varkenspest.

Ruim 4 jaar na de introductie van het virus in de EU wint Afrikaanse varkenspest (AVP) nog steeds terrein. Dit tot grote ergernis van COV-lobbyist Frans van Dongen. Hij verlangt actie van de Europese Commissie bij de bestrijding van AVP.

Van Dongen zit donderdag weer met de commissieleden om tafel. Dat is niet de eerste keer, verklaart hij. Hij blijft aandringen op een daadkrachtige, Europese aanpak van de Afrikaanse varkenspest. Van Dongen: “Afrikaanse varkenspest zit al veel te lang in Oost-Europa. De ziekte moet Europa uit of op zijn minst ingedamd, zodat het niet verder richting West-Europa komt.”

Gevolgen verspreiding AVP zijn enorm

De gevolgen van verdere verspreiding van AVP zijn enorm. Van Dongen wijst op het gevaar van een AVP-uitbraak, in bijvoorbeeld Duitsland. Dan komt de Duitse varkensvleesexport naar niet-EU-landen in ieder geval langdurig op zijn gat te liggen. De gevolgen laten zich raden. Al het Duitse varkensvlees dat niet meer naar landen als China, Japan of Zuid-Korea mag, zorgt voor grote prijsdruk op Europese varkensmarkt.

Varkensexport ligt stil na besmetting

Henk Bleker, voorzitter van brancheorganisatie Vee&Logistiek, lichtte woensdagochtend op Radio1 zijn vrees toe. Bleker noemt Afrikaanse varkenspest rampzalig voor Nederland. Vier van de vijf Nederlandse varkens zijn bestemd voor export. De export komt langdurig stil te liggen na een besmetting, zegt Bleker. Ook de NVWA laat zich horen en dringt op Twitter aan op preventie.