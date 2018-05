1 rapport van bevinding na beelden Varkens in Nood

De NVWA heeft naar aanleiding van de videobeelden van Varkens in Nood over misstanden in de varkenshouderij bij 3 bedrijven onderzoek gedaan. Daaruit bleek bij 1 bedrijf niet alles volgens de regels te zijn, waarna een rapport van bevinding is opgemaakt.

Dat zegt minister Carola Schouten van landbouw tijdens een debat in de Tweede Kamer naar aanleiding van de actie van Varkens in Nood over de situatie op het gebied van dierenwelzijn en diergezondheid bij varkensbedrijven.

De beelden van Varkens in Nood waren zonder medeweten van varkenshouders gefilmd. CDA en VVD vroegen minister Schouten om boeren te helpen om weerbaarder te zijn tegen deze acties. “Dierenactivisten mogen niet zomaar de stal in, net zoals inbrekers ook niet zomaar een huis in mogen”, zegt Schouten. ‘Dierenactivisten mogen niet zomaar de stal in’ Ze wil beschikbare informatiefolders van de veiligheidsdienst makkelijker toegankelijk maken voor boeren. Het vereenvoudigen van aangiftemogelijkheden, zoals CDA graag zou willen, ziet Schouten niet direct zitten.