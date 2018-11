NVWA meet te veel CO2 en ammoniak in varkensstallen

Het klimaat in veel varkensstallen kan beter. Dat blijkt uit 23 inspectierapporten van klimaatcontroles die begin dit jaar door de NVWA zijn uitgevoerd in het kader van het proefproject stalklimaat.

Wakker Dier diende in oktober een WOB-verzoek in waarna deze 23 rapporten zijn vrijgegeven. Uit de documenten wordt duidelijk dat het klimaat in varkensstallen sterk uiteenloopt. Niet alleen tussen bedrijven onderling, maar ook binnen bedrijven zijn grote variaties in de concentraties CO 2 en ammoniak (NH 3 ) gemeten.

De luchtkwaliteit wordt op varkensneushoogte gemeten. De norm is 3.000 ppm CO2 en 20 ppm ammoniak. - Foto: Henk Riswick

Er zijn bedrijven waar de norm van 2.000 ppm CO 2 of 30 ppm NH 3 met meer dan de dubbele waarde werd overschreden. De bedrijven waar de norm werd overschreden, kregen de varkenshouders het advies om samen met hun adviseur nog eens goed naar de ventilatie te kijken. Omdat het om een proefproject ging, zijn er geen sancties aan bedrijven opgelegd.

Opvallend is dat bij de bedrijven waar de concentraties CO 2 en NH 3 te hoog waren niet direct gezondheidseffecten bij de varkens te zien zijn. Te hoge concentraties leiden volgens de door Wageningen Livestock Research opgestelde indicatoren tot rode ogen, meer oor- en staartbijten en vuilere varkens. Deze indicatoren zijn maar op een klein aantal bedrijven aangetroffen. Op 2 bedrijven waren varkens aanwezig die duidelijk ademhalingsproblemen of longontsteking hadden.

Varkens in Nood hekelt klimaat

Varkens in Nood stelt op basis van de gegevens van het WOB-verzoek dat het stalklimaat op 16 van de 23 bezochte bedrijven ziekmakend is. De organisatie is van mening dat de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) op de bevindingen moet handhaven op bedrijven die niet voldoen aan de wettelijke norm. Varkens in Nood vindt dat stallen waar het klimaat niet op snel op orde komt, gesaneerd moeten worden.

De NVWA laat in een reactie weten dat het beeld dat Varkens in Nood schetst niet overeenkomt met de rapporten die openbaar gemaakt zijn. Ook is er geen wettelijke norm voor CO 2 en NH 3 , bedrijven waar de metingen afwijken van de indicatiewaardes krijgen het advies om samen met hun adviseurs naar de ventilatie te kijken. De NVWA kan daarop bestuursrechtelijk of strafrechtelijk optreden. De NVWA heeft in 4 van de 60 gevallen geconstateerd dat de luchtkwaliteit niet in orde was. Er vindt nog een nadere analyse plaats van de bevindingen.