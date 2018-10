NVWA breidt preventiecampagne Afrikaanse varkenspest uit

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) laat informatieborden over Afrikaanse varkenspest (AVP) plaatsen op parkeerplaatsen langs snelwegen en bij natuurgebieden.

Op de borden worden transporteurs, reizigers en recreanten opgeroepen om geen etensresten achter te laten in de natuur. De ziekte is niet gevaarlijk voor mensen, maar kan wel worden overgebracht op varkens en wilde zwijnen via besmet varkensvlees zoals ham of worst. Wilde zwijnen kunnen besmet worden als zij deze besmette levensmiddelen vinden en opeten. Daarom roept de NVWA op geen etensresten in de natuur achter te laten, maar deze in een afgesloten afvalbak te gooien.

Lees verder onder de tweet.

150 borden

De eerste informatieborden zijn vandaag 5 oktober geplaatst op de parkeerplaatsen Oeienbosch en de Beerze aan de A67. Vandaag en morgen worden 150 borden geplaatst op parkeerplaatsen in leefgebieden van wilde zwijnen en in grensgebieden met België en Duitsland.

Zwijnen in Nederland worden regelmatig gecontroleerd op de varkenspest

Minister: We moeten alert blijven

Minister Schouten: “Met de recente besmetting bij een aantal wilde zwijnen in België, begrijp ik goed dat de ongerustheid bij de Nederlandse varkenshouders toeneemt. Alle maatregelen van het ministerie zijn erop gericht om de Afrikaanse varkenspest buiten Nederland te houden. Vrachtwagens die uit besmet gebied komen worden extra gereinigd, de zwijnen in Nederland worden regelmatig gecontroleerd op de varkenspest en alles is erop gericht om de wilde zwijnen in de voor hen aangewezen gebieden te houden. Mensen worden in de grensstreek ook geïnformeerd door middel van borden langs de snelweg om geen etensresten weg te gooien. We moeten alert blijven.”

Flyer met informatie over AVP De NVWA, het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Rijkswaterstaat, provincies, de Gezondheidsdienst voor Dieren, sectorpartijen en natuurorganisaties werken samen om het risico op Afrikaanse varkenspest zoveel mogelijk te beperken. De NVWA heeft eerder al een flyer gemaakt met tips voor toeristen, vrachtwagenchauffeurs, zakelijke reizigers, jagers en varkenshouders. Deze flyer is ook beschikbaar in het Engels, Duits, Pools en Roemeens.