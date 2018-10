EU bepleit Tsjechische aanpak Afrikaanse varkenspest

De Tsjechische aanpak van Afrikaanse varkenspest bij wilde zwijnen lijkt succesvol te zijn. De Europese Commissie bepleit die aanpak in meer landen, zegt Bernard Van Goethem van de afdeling crisismanagement van het directoraat Gezondheid en Voedsel van de Europese Commissie.

Bij de Tsjechische methode om een uitbraak van Afrikaanse varkenspest (AVP) te voorkomen, worden alle dode wilde zwijnen onder gecontroleerde omstandigheden uit de natuur gehaald. Daarmee wordt de bron van het virus weggenomen. Het AVP-virus kan maandenlang in karkassen van besmette dieren aanwezig blijven, zegt Van Goethem. Bovendien worden hekken rondom het besmette gebied gezet om te zorgen dat er geen mensen inkomen en er geen varkens uitgaan. In Tsjechië zijn inmiddels 6 maanden geen nieuwe uitbraken vastgesteld. Van Goethem verwacht dat het land binnenkort weer vrij van AVP wordt verklaard.

Snelle verspreiding door menselijk handelen

Van Goethem sprak maandagmiddag in het Europees Parlement over de huidige situatie rond de verspreiding van Afrikaanse varkenspest in Europa. Van Goethem zei dat het heel lastig is de menselijke factor bij de verspreiding van de ziekte in de hand te houden.

De verspreiding van de ziekte gaat normaal 1 tot 2 kilometer per maand onder wilde zwijnen. Als het sneller gaat, is er sprake van menselijke factoren. “Dat is geen natuurlijke verspreiding”, aldus Van Goethem. “Iemand heeft het virus gebracht, via besmet vlees, via schoenen of wat dan ook. Hoe het virus in België is terechtgekomen, weten we niet, maar we doen er onderzoek naar. Ik heb echter twijfels of we ooit kunnen vaststellen hoe en wanneer de ziekte in België is geïntroduceerd. In België proberen we de haard weg te nemen.”

Van Goethem zegt dat het virus in het grootste deel van Nederland niet kan overleven, omdat er geen wilde zwijnen zijn. “Het is het wilde varken dat ervoor zorgt dat de ziekte zich verspreidt.”

Vaccin laat op zich wachten

Volgens de Europese Commissie neemt België de juiste maatregelen om verspreiding van het virus tegen te gaan. Inmiddels zijn meer dan 50 besmette kadavers gevonden in de Belgische provincie Luxemburg. “Volgende week zullen het er misschien 100 zijn, of 150 in dat beperkte gebied. We moeten voorkomen dat de dieren verder trekken en andere groepen varkens besmetten.” De Europese Commissie draagt voor de helft bij aan de kosten van het opruimen van de karkassen.

Van Goethem zegt dat maatregelen worden genomen om reizigers vanuit Oost-Europa (inclusief Rusland en Oekraïne) bewust te maken van de gevaren van verspreiding van de ziekte. De topambtenaar temperde de verwachtingen rondom een vaccin. Hij verwacht niet dat er op korte termijn een vaccin is. “Het is geen ziekte die we gemakkelijk kunnen uitbannen. We kunnen niet alle wilde zwijnen uitroeien. We zullen de komende 20, 30 jaar moeten leven met Afrikaanse varkenspest.”