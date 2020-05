Abab ziet goed begin 2020 voor melkveehouders

Melkveehouders zaten in het eerste kwartaal duidelijk op het pad om weer te gaan groeien.

De kansen daarvoor waren ook aanwezig, maar door het uitbreken van de coronacrisis zijn de verdere vooruitzichten onduidelijk. De gunstige trend waarvan de veehouders profiteerden, zal niet zo blijven. Dit meldt adviesbureau Abab op basis van gegevens uit de eigen Melkveemonitor.

Groei veestapel

In het eerste kwartaal 2020 zijn per bedrijf gemiddeld 2 melkkoeien meer gehouden dan in het vierde kwartaal van 2019 en zo’n 4 melkkoeien meer dan over heel 2019. Veel bedrijven zoeken naar mogelijkheden om de veestapel te laten groeien, ondanks de beperkingen door onder meer fosfaatrechten. Naast het kopen of langjarig huren van fosfaatrechten wordt er ook gekeken naar zaken als het inkrimpen of deels uitbesteden van de jongveestapel, zo valt Abab op.

Lagere prijs fosfaatrechten

De prijs van fosfaatrechten is ten opzichte van 2018 al fors gedaald, maar de investering om te kunnen groeien blijft hoog. Veel bedrijven voelen zich in een spagaat zitten: groeien is duur, maar om de lasten van al gedane investeringen te kunnen blijven dragen, zien ze weinig andere keus.

Melkprijs gelijk

De melkprijs over het eerste kwartaal 2020 lag nagenoeg gelijk aan die uit het eerste kwartaal 2019. De melkproductie per bedrijf zit ondertussen wel weer in de lift. Ook de gehalten lijken hoger dan vorig jaar. Dat is terug te zien in de inkomsten. Ondanks de iets lagere melkprijs waren de melkopbrengsten per koe in het eerste kwartaal van 2020 € 19,00 hoger dan vorig jaar. Het koesaldo over het eerste kwartaal 2020 was € 10,00 hoger dan een jaar eerder. Het verschil met de melkopbrengsten zit in € 1,00 hogere krachtvoerkosten en € 8,00 hogere veekosten.

Deze cijfers zullen echter weinig zeggen over de rest van het jaar, omdat de gevolgen van de coronacrisis de ingezette lijn naar verwachting sterk zullen aantasten, meent Abab.