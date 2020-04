Wakker Dier: snel actie tegen gladde stalvloeren

Nu is het tijd voor actie om te zorgen dat vleeskalverhouders stroeve, welzijnsvriendelijke vloeren in hun stallen krijgen. Dit stelt campagneleider Anne Hilhorst van Wakker Dier in een brandbrief aan minister Schouten van LNV.

Aanleiding voor de brief is het feit dat vleeskalverhouders massaal afwachten met de aanleg van zachte vloeren, ook al hebben ze daarvoor reeds een subsidiebeschikking ontvangen. De regeling zit zo in elkaar dat de subsidiebeschikking geen investeringsverplichting met zich meebrengt, terwijl er kennelijk ook geen termijnen zijn gesteld waarna een toezegging vervalt en beschikbaar komt voor anderen.

Brief aan Tweede Kamer

Terwijl 145.000 kalveren hadden kunnen beschikken over een zachtere vloer, zijn in de praktijk slechts voor 17.000 kalveren betere vloeren gelegd, constateert Wakker Dier. Dat is te mager, is het oordeel. “Nu de wortel niet werkt, is het tijd voor de stok”, zegt Hilhorst. Vandaar dat een brief aan de minister en de Tweede Kamer is gestuurd.