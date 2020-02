Wakker Dier daagt NZO voor Reclame Code Commissie

Wakker Dier heeft een klacht ingediend bij de Reclame Code Commissie over de campagne van de Nederlandse Zuivel Organisatie (NZO) ‘Nederland draait op zuivel’.

Volgens de dierenwelzijnsorganisatie draait de campagne op misleidende en onjuiste informatie.

Twijfels over dierenwelzijn en duurzaamheid

Wakker Dier spreekt van 30 potentieel onjuiste claims. Zo trekt de organisatie onder meer beweringen over dierenwelzijn en duurzaamheid in twijfel. De NZO zou een fantasie hebben gecreëerd om consumenten op het verkeerde been te zetten en zoveel mogelijk zuivel te verkopen.

NZO gaat in verweer

Een woordvoerder van de Nederlandse Zuivel Organisatie (NZO) laat weten de klacht nog niet te hebben gezien. “Maar als die komt, zullen we die bestuderen en ons verweren bij de Reclame Code Commissie”, zegt de woordvoerder.

Bekijk de commercial van NZO: