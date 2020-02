Melkprijs Hochwald ruim 80 cent hoger

Zuivelbedrijf Hochwald Foods stapt net als de meeste collega-bedrijven over naar nieuwe standaardgehaltes en betaalt de leveranciers over januari een kale melkprijs uit van € 34,71 per 100 kilo melk.

Dit is de prijs exclusief btw, bij een jaarleverantie van 1,1 miljoen kilo en na aftrek van 5 cent bijdrage voor ZuivelNL. Wie alle toeslagen meepakt, kan bij Hochwald Foods nog € 2,90 per 100 kilo extra ontvangen, waarmee de maximale melkprijs dan uitkomt op € 37,61 per 100 kilo. Bijna dezelfde uitgangspunten De januariprijs is bij Hochwald 81 cent per 100 kilo hoger dan laatste maandprijs van 2019, hoewel bijna dezelfde uitgangspunten worden gehanteerd. De beloning per kilo vet en eiwit zijn hetzelfde, maar door de toepassing van de nieuwe vet- en eiwitgehaltes moet meer product worden geleverd voordat hetzelfde bedrag wordt gehaald. Totale bedrag aan toeslagen Het totale bedrag aan toeslagen dat Hochwald Foods kan uitkeren bovenop de kale melkprijs, is dit jaar met netto 23 cent gestegen. Dit komt door extra premies voor melkkwaliteit (celgetal en kiemgetal). De toeslag voor Koemonitor is geschrapt. Prijs Bel Leerdammer verlaagd Kaasmaker Bel Leerdammer blijft overigens vasthouden aan de oude standaardgehaltes voor melk en blijft dus uitgaan van 4,41% vet en 3,47% eiwit in de melk. Bel Leerdammer verlaagde de januariprijs vorige week met € 1,01 per 100 kilo ten opzichte van december. Gewijzigd vetpercentage De meeste Nederlandse zuivelbedrijven hanteren in navolging van FrieslandCampina dit jaar niet alleen een ander eiwit- en en lactosepercentage, ook een licht gewijzigd vetpercentage: 4,42% in plaats van 4,41%. FrieslandCampina past dit vetpercentage sinds februari toe.