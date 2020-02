Matige activiteit in melkinstallaties

In de eerste 2 maanden van dit jaar was er nog weinig activiteit in de opleveringen, uitbreidingen of renovaties van melkstallen.

Uit cijfers van stichting KOM (Kwaliteitszorg Onderhoud Melkinstallaties) blijkt dat er 109 zijn geweest, waarvan 79 melkrobotboxen. Ofwel bijna driekwart van de uitbreidingen hield verband met automatisch melken. Aankoop fosfaatrechten Een verklaring dat het rustig is op gebied van melkinstallaties is dat de laatste jaren bedrijven niet groeiden. Veel bedrijven moesten terug in aantallen vee als gevolg van wetgeving. Een groot deel heeft de krimp gecompenseerd door fosfaatrechten aan te kopen. Dit alles noopt echter niet tot uitbreiding of vernieuwing van de bestaande melksystemen. 80 bedrijven stopten Dat de melkrobot nog altijd in belang toeneemt valt ook af te leiden uit de soorten en typen melkstallen die in gebruik zijn. Hier gaat het om aantallen bedrijven, en omdat er in bijna 2 maanden 80 bedrijven stopten, loopt het totaal aantal melksystemen in gebruik ook overal terug tot 16.723. 4.392 bedrijven met melkrobot Alleen de automatische melksystemen laten nog een toename zien. Het aantal bedrijven met een melkrobot nam toe met 14 bedrijven tot 4.392 bedrijven. Dat is 26,2% van het totaal. Door de geringe stijging van het aantal bedrijven dat met een automatisch melksysteem melkt, valt af te leiden dat toename van 79 melkrobotboxen vooral afkomstig moet zijn van uitbreidingen van bestaande melkrobotbedrijven met een of enkele boxen. Visgraatmelkstal Van de melksystemen die echt op retour zijn, blijken de grupstal, tandemstal en de visgraatmelkstal de hardste dalers. Waarbij de visgraatmelkstal met 5.688 bedrijven nog altijd wel het meest voorkomende melkstaltype is. De modernere melkstal zoals zij-aan-zij melkstal, swingover en draaimelkstal blijven qua aantallen nagenoeg constant.