DMK blijft fel tegen marktregulering melkprijzen

DMK blijft fel tegenstander van en sterkere regulering van melkprijzen die aan boeren worden uitbetaald.

DMK verzet zich tegen voorstellen vanuit onder meer de Duitse politiek om de melkprijs die aan boeren wordt uitbetaald, sterker te reguleren en ook een nieuwe volumeregeling af te spreken. CEO Ingo Müller stelt dat de wereldmarkt leidend is voor de melkprijs en afzetmogelijkheden. Wel doet DMK nu alvast al het mogelijke om melkveehouders meer zekerheid te bieden.

Müller stelt dit in het septembernummer van het Milchpolitikreport, een uitgave van het Duitse Milchindustrie Verband.

Zuivelbranche moet zichzelf reguleren

Volumeregulering is iets waar de melkveehouderij volgens Müller niet naar terug moet. De bedrijfstak moet zich wat dat betreft zelf reguleren. De markt bepaalt hoeveel melk nodig is, en tegen welke prijs. DMK doet volgens de CEO al zijn uiterste best om zo veel mogelijk helderheid te geven. De melkprijs wordt altijd al een maand voor de uitbetaling bekend gemaakt. Ook krijgen de leden andere melkmarktsignalen door van de coöperatieve onderneming.

Melkprijs vastzetten

Mochten er echter melkveehouders zijn die een langdurig vaste melkprijs willen, dan kunnen die bij DMK ook worden bediend, aldus Müller. Zij kunnen als gewoon leverancier (dus geen lid) de melkprijs aan het eind van elk jaar vastzetten op basis van de indexprijs van AMI-Ost (AMI is het Duitse markt- en prijsbureau).