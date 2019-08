Tussenvonnis geeft Bel-boeren hoop

Bel Leerdammer moet ledengeld dat coöperatieleden krijgen, beschouwen als onderdeel referentieprijs.

De onderneming mag – afhankelijk van macro-economische omstandigheden – wel afwijken van de eigen referentieprijs. Dit zijn volgens Bel Leerdammer en ook advocaat Dinant te Biesebeek van een groep van ruim 300 tegen het bedrijf procederende boeren twee belangrijke conclusies in een tussenvonnis van rechtbank Rotterdam.

Volgens een zegsman van Bel Leerdammer kunnen voor het overige nog weinig verdere conclusies worden getrokken uit het tussenvonnis. De rechtbank heeft de kaasmaker om verdere informatie gevraagd. Eerder dit jaar schreef Boerderij al over de rechtszaak tussen Bel-boeren en de coöperatie.

Opmaat naar schadevergoeding € 20 miljoen

Volgens te Biesebeek is de uitspraak in het tussenvonnis de opmaat naar een totale schadevergoeding van ruim € 20 miljoen. Dit bedrag is als volgt onder te verdelen:

Ruim € 15 miljoen voor gemist ‘ledengeld’, zo’n € 5 miljoen voor te weinig uitgekeerd melkgeld over de jaren 2010 tot en met 2015 en tenslotte nog een rentevergoeding. Bel Leerdammer betitelt dit als voorbarige gevolgtrekkingen.

Nog maanden wachten op einduitspraak

De einduitspraak in de zaak kan nog wel een aantal maanden op zich laten wachten. Bel Leerdammer wil inhoudelijk niet ingaan op de kwestie.

Te Biesebeek stelt vast dat Bel in het tussenvonnis een aantal tegenslagen heeft moeten incasseren: