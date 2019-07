Robotverkoop nu al bijna gelijk met hele afzet 2018

In de eerste helft van het jaar zijn er 322 automatische melksystemen (boxen) opgeleverd bij melkveehouders in Nederland.

Dat betekent dat de verkoop een stuk vlotter loopt dan vorig jaar, want toen zijn over het hele jaar 386 boxen geplaatst. Dat blijkt uit cijfers van stichting Kwaliteitszorg Onderhoud Melkinstallaties (KOM) in Zutphen (Gld.).

Lees verder onder de tabel.

Ruim een kwart heeft melkrobot

Als gevolg van het aantal opleveringen zijn er in totaal in de eerste helft van 2019 107 bedrijven meer die melken met een automatisch melksysteem in vergelijk met eind 2018. Op dit moment zijn er volgens KOM 4.256 bedrijven met een melkrobot op een totaal van 16.935 bedrijven. Dat is iets meer dan een kwart van de bedrijven.

Nog 935 draaimelkstallen

Het valt op dat de andere melkstaltypen, zoals draaimelkstallen, swingover en zij-aan-zij melkstallen, die eerder ook nog toename zagen na het eerste kwartaal in 2019 een daling van het aantal zagen. Dat geldt nog steeds voor de draaimelkstallen, waarvan er nu 935 in gebruik zijn. Dat is (slechts) 8 minder dan eind 2018. Op het aantal van 3.921 zij-aan-zij melkstallen is een daling van 4 bedrijven nihil. Bij de swingovers is een herstel te zien. Na een daling in het eerste kwartaal is er nu weer een lichte toename tot een totaal van 468 (+1%).

Lees verder onder de tabel.

Visgraatmelkstal

Het aantal bedrijven met een visgraatmelkstal is al jaren dalend. Het aantal is nu met 5.943 bedrijven voor het eerst onder de 6.000 gezakt. Ook de grupstal en de tandemstallen nemen in rap tempo af. Van de tandemstallen zijn er nog maar 450 in gebruik (-8% ten opzichte van eind 2018) en het aantal grupstallen komt op 962.